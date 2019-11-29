"ترامب" يزور أفغانستان ويلتقي بنظيره الأفغاني في قاعدة عسكرية قرب كابول

قال إن بلاده وطالبان منخرطتان في محادثات مستمرة لوقف إطلاق النار

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلى أفغانستان، في زيارة مفاجئة لتفقد الجنود الأمريكيين في قاعدة باغرام قرب كابول.

وأفاد البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس ترامب التقى بنظيره الأفغاني أشرف غني الذي حضر إلى القاعدة العسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له إن الولايات الأمريكية وطالبان منخرطتان في محادثات مستمرة، مشيراً بأن طالبان منفتحة على وقف إطلاق النار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة باغرام أفغانستان طالبان

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29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441 12:54 AM

قال إن بلاده وطالبان منخرطتان في محادثات مستمرة لوقف إطلاق النار

"ترامب" يزور أفغانستان ويلتقي بنظيره الأفغاني في قاعدة عسكرية قرب كابول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلى أفغانستان، في زيارة مفاجئة لتفقد الجنود الأمريكيين في قاعدة باغرام قرب كابول.

وأفاد البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس ترامب التقى بنظيره الأفغاني أشرف غني الذي حضر إلى القاعدة العسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له إن الولايات الأمريكية وطالبان منخرطتان في محادثات مستمرة، مشيراً بأن طالبان منفتحة على وقف إطلاق النار.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة باغرام أفغانستان طالبان

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