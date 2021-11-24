القيادة تهنئ رئيس سورينام بذكرى استقلال بلاده وتتمنى لشعبه اطراد التقدم

قدّمت التهنئة لرئيس مجلس رئاسة البوسنة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس تشان سانتوخي؛ رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس تشان سانتوخي؛ رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من ناحية أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، للرئيس زيلكو كومشيتش؛ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة، للرئيس زيلكو كومشيتش؛ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.