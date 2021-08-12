لقاء مفتوح وورشة عمل تعريفية للقضاة المعينين حديثًا بديوان المظالم

عبر تقنية الاتصال المرئي

اختتم ديوان المظالم، اليوم، ورشة عمل تعريفية لعددٍ من القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا بلقاءٍ مفتوح مع رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ حثهم فيه على بذل قصارى جهدهم، بما يسهم في استمرارية الإنجاز وبجودة عالية، والاهتمام بالإدراك القضائي والنمو المعرفي.

وكان ديوان المظالم قد عقد خلال الأسبوع الماضي ورشة عمل تعريفية لعددٍ من القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا في مناطق المملكة، تضمنت عددًا من المحاور المتعلقة بالجانب القضائي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وهدفت الورشة إلى تعريف القضاة بأنظمة ديوان المظالم ولوائحه، وبالمنصات الرقمية المتاحة في الديوان، وطرق التعامل معها، إضافة إلى نظام المرافعات وطريقة صياغة النصوص القضائية والأحكام، وتَرَكز عدد من جلسات الورشة على شرح أدبيات القضاء وسلوكياته، ودوره في تعزيز الأمن الفكري.

وفي نهاية البرنامج التدريبي الذي استمرّ أسبوعًا، حضر القضاة المتدربون جلسات إحدى الدوائر القضائية بهدف التعرف على طبيعة التقاضي في ديوان المظالم.