بلدية العرضية الجنوبية تدشّن مبادرة لمكافحة فيروس كورونا

تحت عنوان "عندما نفكّر"

أطلق رئيس بلدية العرضية الجنوبية، المهندس محمد أحمد المعشي، مبادرة تحت مسمى "عندما نفكر"، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وجرى خلال المبادرة تحويل صهريج مياه إلى مضخّة لتعقيم الشوارع والميادين والأماكن العامة، بمشاركة فريق عمل متكامل من إدارة الخدمات بالبلدية وبأقل التكاليف.



وتهدف المبادرة إلى استثمار الإمكانات المتاحة، وابتكار طرق جديدة لتحقيق درجة عالية من التكامل في تقديم الخدمات، وأداء الدور والواجب المنوط بأعمال الجهاز البلدي في ظل الظروف الحالية لمرافقها، بالإضافة إلى توفير إمكانيات جديدة وبتكلفة مادية بسيطة.



جاء ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية للبلدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.