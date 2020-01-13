أردوغان سعى للخراب وابتعد عن علاج شعبه.. كارثة الجرب تهدد أنقرة

رئيس اتحاد الصيادلة التركي: 120 نوعًا من الأدوية غير موجودة بالأسواق

قال موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية: إن رئيس اتحاد الصيادلة التركي أردوغان تشولاق، أكد أن ما يقرب من 120 نوعًا من الأدوية باتت غير موجودة في الأسواق، وأن تلك الأزمة ستزداد أكثر خلال شهر فبراير المقبل؛ محذّرًا من ارتفاع حالات الإصابة بمرض الجرب خلال الفترة المقبلة؛ مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 120 دواءً لا يمكن العثور عليها بالأسواق التركية؛ فيما توجد مشكلة مع واحد أو اثنين من الأدوية في كل مجموعة تقريبًا.

رئيس اتحاد الصيادلة التركي أوضح أن تركيا تعيش أزمة كبيرة في توفير العديد من الأدوية؛ مشيرًا إلى أن حل هذه الأزمة يكمن في دعم الإنتاج المحلي للأدوية، كما علق على انتشار مرض الجرب في تركيا، قائلًا: الجرب مرض معد، يحدث نتيجة لسوء التغذية وعدم العيش في بيئة نظيفة. ولقد عشنا موجة خطيرة من الهجرة. ويوجد أزمة في الأدوية التي تُستخدم في علاج هذا المرض.

ولفت رئيس اتحاد الصيادلة التركي، إلى أن تركيا تعتبر أقل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الإنفاق على الصحة مقارنة بالدخل القومي؛ وذلك بنسبة 4.2%.

متابعًا: تم استيفاء 293 مليونًا و238 ألف روشتة في أول 9 أشهر من عام 2019، وأكثر المواد مبيعًا كانت مسكنات الألم والأدوية المستخدمة في أمراض التمثيل الغذائي.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، أن الجمعية الطبية التركية أكدت أن الأطباء الأتراك يعتزمون التقدم باستقالاتهم في 17 أبريل المقبل؛ احتجاجًا على العنف الذي يتعرض له العاملون في مجال الصحة؛ مشيرًا إلى أن الجمعية الطبية عقدت مؤتمرًا صحفيًّا بمقرها العام بمدينة أنقرة مؤخرًا، تحت عنوان "في بيئة صحية خالية من العنف"، وأكدت الجمعية أن الأطباء يريدون ممارسة الطب مقابل الحصول على قوت يومهم.