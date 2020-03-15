الكويت تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ليرتفع إجمالي الحالات إلى 112.. جميعهم كويتيون

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد، تسجيل ثماني حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 112 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال "السند" في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة: إن الحالات الثماني موزعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة واحدة قادمة من فرنسا عبر الإمارات، وحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران وكانت في الحجر الصحي في منتزه الخيران، وجميع الحالات لكويتيين.