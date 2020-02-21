شاهد .. الخضرة وجمال الطبيعة المبهج يرتسمان في قمم جبال آل يحيى بجازان

تفتقر إلى عديد من الخدمات رغم تميزها بروعة الإطلالة

ازدانت قمم آل يحيى بجبال الداير بني مالك في منطقة جازان، بأبهى حللها الخضراء معانقةً الضباب والسحاب، خاصة مع ارتفاعها وجمال طبيعتها الخضراء.

وتتميز جبال آل يحيى بوفرة الأمطار وجَمال الطبيعة وتنوع المزروعات وروعة الأجواء في أغلب أيام السنة، وتضمّ عديداً من المواقع ذات الإطلالات الفاتنة.

وتفتقر جبال آل يحيى؛ إلى عديد من الخدمات، وتعاني عدم استكمال عقبة الشايف والتهيئة اللازمة، على الرغم من تميزها بطبيعة خلابة.

جازان قمم آل يحيى جبال الداير بني مالك

26

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 01:24 PM

تفتقر إلى عديد من الخدمات رغم تميزها بروعة الإطلالة

شاهد .. الخضرة وجمال الطبيعة المبهج يرتسمان في قمم جبال آل يحيى بجازان

محمد المواسي

جازان

5 6,413

ازدانت قمم آل يحيى بجبال الداير بني مالك في منطقة جازان، بأبهى حللها الخضراء معانقةً الضباب والسحاب، خاصة مع ارتفاعها وجمال طبيعتها الخضراء.

وتتميز جبال آل يحيى بوفرة الأمطار وجَمال الطبيعة وتنوع المزروعات وروعة الأجواء في أغلب أيام السنة، وتضمّ عديداً من المواقع ذات الإطلالات الفاتنة.

وتفتقر جبال آل يحيى؛ إلى عديد من الخدمات، وتعاني عدم استكمال عقبة الشايف والتهيئة اللازمة، على الرغم من تميزها بطبيعة خلابة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جازان قمم آل يحيى جبال الداير بني مالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020