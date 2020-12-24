"البيرق" يجدد الثقة بالخَيّال الوطني في كأس ولي العهد

جددت الإدارة الفنية بإسطبل البيرق لمالكه عبدالرحمن البواردي ثقتها بالخيال السعودي المتمرن فهد الفريدي الذي يعد الأصغر سناً بين الخيالة المشاركين في "كأس ولي العهد" للخيل المستوردة مساء السبت المقبل، من خلال إسناد المهمة له في قيادة ورقة الإسطبل المهمة والمرشح "كاونت كالباش" مع المدرب السعودي الشاب عبدالعزيز بن خالد بن مشرف، بعد أن حقق معه فوزه الأول قبل أسبوعين.

ثلاثي طموح لنيل اللقب في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، ضمن الجولة الأربعين التي ينظمها نادي سباقات الخيل لهذا الموسم في الشوط العاشر على مسافة 2400 متر والذي تبلغ جائزته 900 ألف ريال، فيما ستجري في ليلة الأمسية أيضًا منافسات "كأس ولي العهد" لخيل الإنتاج المحلي في الشوط العاشر.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة إسطبل البيرق والمنضم قبل عامين للإسطبلات السعودية المشاركة في سباقات الخيل، امتداداً لخطوات سابقة في توظيف طاقم إداري وفني يدعم الكفاءات السعودية الشابة، حقق معها الإسطبل برغم حداثة إنشائه بطولات مهمة بالميدان السعودي والتي منها "كأس اليابان" للفئة الثالثة بالفرس "مسكيت" مع السعوديين المدرب عبدالعزيز بن خالد والخيال محمد الدهام.

وكما تألق "البيرق" في الميادين الدولية عبر جواده "إيمبلوم ستار" الفائز بسباقين على مضمار ميدان في دبي منها شوط "البستكية ستيكس" بمستوى رائع جعله من أقرب المرشحين لـ"ديربي الإمارات" للفئة الثانية ضمن أمسية "كأس دبي العالمية" 2020 والتي ألغيت بسبب جائحة كورونا في مارس الماضي.

يذكر أن الخيال السعودي فهد الفريدي "19 عاماً" حقق فوزه الأول بميدان الملك عبدالعزيز عام 1439هـ عبر الجواد "سيف الشمال" ويعد من أبرز الخيالة السعوديين لفئة المتمرنين حالياً، وورقة رابحة يبحث عنها الملاك والمدربون للاستفادة من خدماته في "كأس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين" في الثلاثين من يناير المقبل خلال الجولة الخمسون للموسم الجاري.