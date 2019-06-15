اعتباراً من اليوم .. بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

حرصاً على سلامة العاملين وتجنيبهم ما قد ينتج من أضرار صحية

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م)، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً.

ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ 15 من سبتمبر 2019م؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يُسببه العمل في هذا الفترة من التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرُّض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.