البنك الأهلي يقدم أكثر من 20 مليون ريال لدعم "الصندوق المجتمعي"

مبادرة لـ "الموارد البشرية" للتخفيف من آثار كورونا ودعم الفئات الأكثر تضرراً

أعلن البنك الأهلي التجاري، المساهمة بمبلغ 20.49 مليون ريال سعودي، لدعم مبادرة الصندوق المجتمعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف؛ للمساهمة الاجتماعية في تخفيف آثار فيروس كورونا.

ويهدف الصندوق المجتمعي إلى حشد الجهود المجتمعية وتوجيهها للاحتياجات والأولويات المجتمعية، وتمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء.

كما تأتي مساهمة البنك بـ 20.49 مليون ريال في تلك المبادرة إيماناً بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن الغالي، ومؤازرةً لجهود الحكومة الرشيدة وتقديراً لجهود كافة القطاعات والجهات المختصة، للحد من تداعيات كورونا ولمساعدة الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي أطلق عدة مبادرات إنسانية ومساعدات خلال هذه الأزمة؛ للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا، حيث قدم أكبر دعم لصندوق الوقف الصحي في المملكة بمبلغ 33 مليون ريال سعودي؛ للمساعدة على توفير ما يحتاج إليه المريض من علاج، وللإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية.

كما قام البنك بتأجيل سداد أقساط القروض الحسنة للأسر المنتجة لمدة 3 أشهر، وأيضاً إطلاق مبادرة إنسانية جديدة لتوزيع مساعدات غذائية لـ 8 آلاف أسرة متضررة بسبب كورونا في 9 مناطق حول المملكة، والمساهمة في حملة "برّاً بمكة"، إضافة إلى إطلاق مبادرة لتوزيع 18 ألف وجبة إفطار رمضانية وحقائب صحية للأيتام وكبار السن والأسر المتعففة.

ويندرج ذلك كله ضمن مبادرات ومساهمات البنك الأهلي لمكافحة جائحة كورونا، تماشياً مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين "أيّدها الله".

يأتي ذلك الدعم تأكيداً على سعي البنك الأهلي منذ نشأته إلى التفاعل مع المجتمع السعودي، ساعياً إلى المساهمة في القيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن، ودعماً لمثل تلك المبادرات الاجتماعية الهادفة.