"الصحة": العديد من دول العالم سجّلت إصابات كثيرة بالمتحورات

قالت: يجب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

قالت وزارة الصحة: إن العديد من دول العالم سجّلت إصابات كثيرة بالمتحورات، ويجب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها، وأهابت بالجميع سرعة الحصول على اللقاح؛ للحماية من تداعيات المرض، لافتةً إلى أنه يُمكن حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا".

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1334 حالة مؤكدة وتعافي 1079 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11380 حالة منها 1409 حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 522108 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 502528 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل 11 حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8200 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.