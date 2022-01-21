ضخ 2.5 مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع

توزيع أكثر من 43 طناً من السلال الغذائية في مديرية المظفر بتعز

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.



وجرى خلال المدة من 30 ديسمبر 2021 حتى 5 يناير 2022م في محافظة حجة، ضخ 2.019.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، إضافة إلى ضخ 314.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 55 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.



وفي محافظة صعدة جرى ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردًا.



من ناحية أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 43 طناً و228 كيلوغراماً من السلال الغذائية في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 1.496 شخصاً من الفئات الأكثر احتياجاً، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.



يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن، يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.