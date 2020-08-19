قبل موقعة الأهلي والهلال.. منصور بن مشعل يقدم استقالته

قدم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل استقالته من منصبه، وذلك لظروفه الصحية، وسيبقى الأمير مشعل عضوًا "ذهبيًا" داعمًا للأهلي.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي استقالة الأمير منصور بن مشعل خلال الساعات المقبلة، وسط أنباء عن تحرك الإدارة الأهلاوية لإقناع طارق كيال بالعمل كمشرف على كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك من خلال برنامج "الدوري مع وليد" التلفزيوني.

الأهلي الأمير منصور بن مشعل

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19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 12:40 AM

قبل موقعة الأهلي والهلال.. منصور بن مشعل يقدم استقالته

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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قدم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل استقالته من منصبه، وذلك لظروفه الصحية، وسيبقى الأمير مشعل عضوًا "ذهبيًا" داعمًا للأهلي.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي استقالة الأمير منصور بن مشعل خلال الساعات المقبلة، وسط أنباء عن تحرك الإدارة الأهلاوية لإقناع طارق كيال بالعمل كمشرف على كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك من خلال برنامج "الدوري مع وليد" التلفزيوني.

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