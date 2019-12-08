"محافظ الطائف" يتقدم المصلين على الشهيد "مجرشي" وينقل تعازي القيادة

استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي.. وذووه: فخورون ونعتز بابننا

أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات العسكرية والجهات الحكومية بالمحافظة، وجموع المصلين، اليوم بعد صلاة الظهر بجامع العباس، صلاة الميت على الشهيد إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل الميموني تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائب أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لذوي شهيد الواجب؛ سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه؛ مجددين عهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، وتقديم كل ما يلزم لحفظ أمن الوطن واستقراره.