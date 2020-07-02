الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 49069 حالة.
وقالت الحكومة الإماراتية في بيان اليوم: إنه سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس نفسه ليبلغ مجموع الوفيات الإجمالي 316 حالة، كما سجلت 594 حالة شفاء جديدة للمصابين ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 38160 حالة.
إجمالي الإصابات بلغ 49069 بينهم 38160 حالة شفاء
سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 49069 حالة.
وقالت الحكومة الإماراتية في بيان اليوم: إنه سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس نفسه ليبلغ مجموع الوفيات الإجمالي 316 حالة، كما سجلت 594 حالة شفاء جديدة للمصابين ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 38160 حالة.