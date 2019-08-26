"رازفان" يؤكد: أعرف طموح جماهير الهلال ونسعى لتحقيقه

قبل مواجهة الاتحاد في دور ربع نهائي آسيا

قال المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم رازفان لوشيسكو، إنه يعرف طموح الجماهير الهلالية في التتويج باللقب القاري، مشيراً إلى أنهم يسعون بكل تأكيد إلى انتزاعها.

وأضاف لوشيسكو: "أعرف جيداً أن طموح جماهير الهلال هو تحقيق البطولة الآسيوية، ونحن نسعى بكل تأكيد لانتزاعها، والمنافسة عليها حتى آخر رمق، ومواجهة الاتحاد صعبة للفريقين".

وأضاف لوشيسكو: "الاتحاد فريق جيد، ويعتمد على أن يبدأ هجماته من الخلف كما يعتمد على الجانب الجماعي سواء في الدفاع أو الهجوم".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرب الهلال مساء اليوم، قبل مواجهة الاتحاد غداً الثلاثاء في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.