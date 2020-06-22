الأولمبية السعودية تشارك العالم في احتفالات اليوم الأولمبي العالمي

لتعزيز نمط الحياة الصحي ونشر القيم

تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية غداً الثلاثاء مهرجان “اليوم الأولمبي2020”، وهو اليوم الذي تحتفل فيه اللجنة الأولمبية الدولية وجميع اللجان الأولمبية الوطنية بتأسيس الحركة الأولمبية الدولية في الثالث والعشرين من شهر يونيو من كل عام منذ التأسيس عام 1894م.

ويأتي تنظيم هذا اليوم عبر ممارسة العديد من فئات المجتمع الصغار والكبار على مستوى الجنسين سواء المحترفين أو الهواة لعدد من الألعاب الرياضية احتفالاً بتاريخ ولادة الألعاب الأولمبية المعاصرة بشكلها الحالي.

ونظراً للجائحة العالمية وتحقيقاً للتباعد الاجتماعي، وجه رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتفعيل المشاركة في هذا اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعت اللجنة الأولمبية كافة شرائح المجتمع رجالاً ونساء بالمشاركة في هذه الاحتفالية برفع فيديو في "تويتر" لممارسة إحدى الرياضات والتغريد به في وسم #اليوم_الأولمبي.

ويهدف اليوم الأولمبي إلى تعريف البراعم والناشئين وأسرهم بعدة رياضات لتعزيز نمط الحياة الصحي ونشر ثقافة ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز ونشر قيم اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث وهي الصداقة والتميز والاحترام.