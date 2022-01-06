"قطان" يستعرض تطورات الأوضاع الإفريقية مع وزير خارجية بوروندي

ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بورندي البيرت شينجيرو.



وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.