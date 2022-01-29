تحضيرًا لبطولة كأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يواجه قطر وديًّا

يلتقي المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عامًا) نظيره القطري "وديًّا"، وذلك عند الساعة السادسة مساء غد الأحد على أرض ملعب نادي الخور، ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يمتد حتى الثاني من الشهر المقبل ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا 2022 في أوزبكستان.



ميدانيًّا أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم السبت على الملعب الرديف لملعب البيت، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبَّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقب ذلك مناورة على كامل مساحة الملعب؛ لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.