غياب "الخماسي" بداعي الإصابة .. الهلال يكمل جاهزيته لمواجهة الفتح

أكمل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الفتح، مساء أمس الأربعاء ، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

من جهة ثانية استعاد الهلال الكوري الجنوبي جانج هيون سو ومحمد البريك ثنائي خط الدفاع، بعد غيابهما عن تدريبات الفريق الجماعية في اليومين الماضيين بسبب الإصابة.

وشارك هيون سو والبريك في تدريبات الفريق الجماعية، وباتا ضمن خيارات الجهاز الفني لمواجهة الغد مع الفتح ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

يُشار إلى أن الفريق سيفتقد في مواجهة الغد لخدمات علي البليهي، ومتعب المفرج وعبد الله المعيوف، والحارس حبيب الوطيان، إضافة إلى الإيطالي جيوفينكو، بسبب الإصابات المختلفة.