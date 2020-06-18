"صحة عسير" تغلق عدداً من الصيدليات لم توفر الكمامات الطبية

بالتعاون مع الجهات المعنية

أغلقت الشؤون الصحية في منطقة عسير، بالتعاون مع الجهات المعنية، عدداً من الصيدليات بعد تماديها في عدم توفير الكمامات الطبية.

وتحظى الصيدليات باهتمام ومتابعة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة؛ لضمان استمرار تقديم كل ما من شأنه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد/ أو التلاعب في الأسعار أو الكميات.