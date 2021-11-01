"السميري" يجدد مطالبته بالبحث عن شقيقه

اختفى بعد خروجه من المنزل بصالحية جدة

جدد المواطن خالد السميري مطالبته بالبحث عن شقيقه محمد سعيد السميري (٤٠ عاماً) الذي فُقد منذُ 29 رمضان ١٤٤٢هـ.

وأشار إلى أنه يعاني من حاله نفسية، وأنه كان يرتدي قميصاً وشعره طويل عند خروجه من حي الصالحية بجدة.

وأضاف أنه تم تسجيل بلاغ لدى شرطة السامر في ٦-١٠-١٤٤٢هـ، مطالباً قرّاء "سبق" بالتواصل معه في حال تمّ العثور على شقيقه على الرقم: (0505589609).