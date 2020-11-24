"مرور مكة" تتفاعل مع "سبق" وتضبط شاحنة قامت بعكس السير

بعد توثيق مقطع فيديو .. وأحالت قائدها إلى هيئة المخالفات والجزاءات

أطاحت إدارة مرور العاصمة المقدّسة بقائد حافلة قام بعكس السير في أحد الأحياء دون اكتراث لخطورة الأمر.

وكانت "سبق" قد وثّقت مقطعاً لإحدى الشاحنات المخصصة لتزويد محال بيع المواد الغذائية بالمشروبات اعتادت بشكل شبه يومي عكس المسار للوصول إلى إحدى البقالات بدلا من السير إلى آخر الشارع الذي لا يبعد إلا عشرات الأمتار.

وتفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدّسة مع المقطع وتم ضبط الحافلة وإحالة قائدها إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية.