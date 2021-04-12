





17

لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين

"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد

أطلقت الصحة خدمة "أولوية"؛ حيث يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين، دون تسجيل أو موعد أو انتظار؛ وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، إنفوجرافيك توضيحيًّا لهذه الخدمة.