هطول أمطار على الطائف وعدد من محافظات الرياض

شملت مجموعة من المراكز والأحياء وأدت لجريان الشعاب

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة المركزية، وشارع حسان بن ثابت، والشهداء الشمالية والجنوبية والنزهة والشطبة، وبعض المراكز التابعة لها.
كما هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض شملت الغاط، والرين والحريق والمجمعة، وعدد من المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.

أمطار أمطار الرياض أمطار الطائف حالة الطقس

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07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 02:24 PM

شملت مجموعة من المراكز والأحياء وأدت لجريان الشعاب

هطول أمطار على الطائف وعدد من محافظات الرياض

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة المركزية، وشارع حسان بن ثابت، والشهداء الشمالية والجنوبية والنزهة والشطبة، وبعض المراكز التابعة لها.
كما هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض شملت الغاط، والرين والحريق والمجمعة، وعدد من المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.

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