احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين إثر إصابتهما بقنابل غاز في الرأس

جرح 38 آخرين بالقرب من جسرين رئيسيين في بغداد

قُتِل عراقيان وأصيب 38 آخرون، اليوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بالقرب من جسرين رئيسيين في بغداد.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية أن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع.

احتجاجات العراق

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21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441 03:15 PM

جرح 38 آخرين بالقرب من جسرين رئيسيين في بغداد

احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين إثر إصابتهما بقنابل غاز في الرأس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتِل عراقيان وأصيب 38 آخرون، اليوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بالقرب من جسرين رئيسيين في بغداد.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية أن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع.

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احتجاجات العراق

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