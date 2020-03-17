رداً على مطالب إيقاف البصمة .. "صحة الطائف": نتبع كل الطرق الوقائية

قالت: الأجهزة كافة تستخدم عدداً من الأنظمة بما فيها بصمتي الوجه والعين

أكّدت "صحة الطائف" أنها حريصة كل الحرص على تحقيق السلامة الوقائية لجميع العاملين، لافتة إلى اتباعها كل الطرق الاحترازية وأساليب الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت صحة الطائف في ردّها على خبر "سبق"، بعنوان "أسوة بغيرهم في القطاعات الحكومية الأخرى.. مطالبات بإيقاف نظام البصمة في عدد من مستشفيات الطائف، أن أجهزة البصمة الحالية كافة تستخدم عدداً من الأنظمة بما فيها بصمة الوجه، وأيضا بصمة العين ضمن الخيارات ومع ذلك تمّ توفير وسائل الوقاية اللازمة، عند أجهزة البصمة تمكّن الموظف من استخدامها بما يضمن، بإذن الله، عدم نقل العدوى.

ويأتي رد "الصحة" بالطائف بعدما طالب عددٌ من موظفيها عبر "سبق"، بإيقاف نظام البصمة؛ كإجراءٍ احترازي صحي لسلامة العاملين بالمستشفيات أسوة بعدة جهات حكومية أخرى.