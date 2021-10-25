ليبيا.. حرس الحدود يوقف 56 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي

كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية

أوقف حرس الحدود البحري الليبي، 56 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي من جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية الليبية نحو الشواطئ الأوروبية.

وأفاد حرس الحدود البحري وأمن الموانئ الليبي ليلة أمس، بأنه تم تسليم المجموعة المهاجرة إلى الجهات المختصة بالهجرة غير الشرعية؛ لاتخاذ إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.