عسير: تسجيل 258 حالة تعافٍ و31 إصابة جديدة.. وأول حالة "كورونا" برجال ألمع

الإصابات توزعت في 6 محافظات

سجّلت منطقة عسير، اليوم، عدد 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "covid19" حيث توزعت في ست محافظات؛ وهي: بيشة 14 حالة، وسبت العلايا 7 حالات، وأحد رفيدة، وخميس مشيط، ومحايل، بواقع 3 حالات.

فيما كانت الحالة الأخيرة قد سُجلت في محافظة رجال ألمع، وهي أول حالة إصابة بالفيروس، وذلك بعد مضي 77 يوماً من تسجيل أول حالة في المملكة.

وبهذا يكون إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم منطقة عسير 441 حالة؛ منها 258 حالة تماثلت للشفاء.