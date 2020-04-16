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إجمالي عدد الحالات القائمة يصل إلى 988 شخصاً حتى الآن

البحرين.. تعافي 40 حالة من "كورونا" ورصد 25 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 40 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، فقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 703 حالات حتى الآن.

وأضافت الوزارة عن رصد 25 حالة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 988 حالة، بعد الإعلان عن تعافي 40 حالة.