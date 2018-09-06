بعد فضّية الكاراتيه في "أسياد جاكرتا".. "اليوبي" يكرم "تركستاني"

أشاد بإنجازه الرياضي الذي رفع اسم المملكة عالياً في المحفل الآسيوي

كرم مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمكتبه، بطل المنتخب السعودي للكاراتيه الطالب بكلية الطب رائف تركستاني، والحاصل على الميدالية الفضية في نهائي الكاراتيه تحت 75 كيلو، بعد أن حل في المركز الثاني بدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا "أسياد جاكرتا 2018".

وأشاد "اليوبي" بهذا الإنجاز الرياضي الوطني الذي حققه أحد أبناء جامعة "المؤسس"، ورفع اسم المملكة عالياً في المحفل الآسيوي، مشيراً إلى أن "تركستاني" يعد مثالاً للطالب المتميز في تحصيله العلمي والمتألق في مشواره الرياضي، وهو قدوة للآخرين، وتمنى له التوفيق والنجاح ومواصلة العطاء وتحقيق إنجازات يفخر بها الوطن.

حضر التكريم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، ووكيل العمادة للأنشطة الرياضية الدكتور شادي بن أحمد زكائي، ووكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري.

ووصل "تركستاني" إلى النهائي بعد أن لعب 3 مباريات، في الأدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي، هزم فيها لي كا واي من هونغ كونغ 5-4، والأردني بشار النجار 4 - 1، والباكستاني غلام عباس سعدي 4 - 2، وفاز الأردني بشار النجار بالميدالية البرونزية بعد تجاوزه الباكستاني سعدي بعد أن أقصي بالطرد.

جدير بالذكر أن "تركستاني" سبق أن شارك في بطولتي العالم للكاراتيه في عام 2016، تيم كوميتي، وفردي 84 كيلو، بلينز النمساوية، كما نال الميدالية البرونزية في الدوري العالمي للكاراتيه ببطولة أوكيناوا اليابانية ودبي من العام نفسه، وفي المنافسات الآسيوية، فاز "تركستاني" بفضية أستانا الكازاخستانية في عام 2017 وبرونزية عمان الأردنية في العام الحالي.