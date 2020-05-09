شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا بسرقة 15 مركبة

استرداد جميع السيارات المسروقة وإعادتها لأصحابها

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والسادس من العمر، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة.

وقال "التويجري": تم استرداد جميع المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، قبل توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

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09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 05:57 PM

استرداد جميع السيارات المسروقة وإعادتها لأصحابها

شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا بسرقة 15 مركبة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والسادس من العمر، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة.

وقال "التويجري": تم استرداد جميع المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، قبل توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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