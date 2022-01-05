هل تراجع عن مواجهة "بايدن"؟ "ترامب" يلغي مؤتمراً صحفياً دون إبداء أسباب

اتهم لجنة برلمانية ووسائل الإعلام بالتحيز

المواجهة بين الرئيس جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب عن بُعد لن تحدث؛ إذ ألغى الرئيس الجمهوري السابق عقد مؤتمر صحافي غداً الخميس، بعد عام على اقتحام أنصاره الكابيتول، مقر الكونجرس.

وقال "ترامب": "قرّرت إلغاء هذا المؤتمر الصحفي في ضوء الانحياز الكامل وانعدام النزاهة، اللذين برهنت عليهما كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونجرس، ووسائل الإعلام "المضلِّلة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر مجدداً من دون أن يقدم أي دليل أنّ الانتخابات الرئاسية، التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن في نهاية 2020 شابتها عمليات "تزوير".

ووصف الانتخابات بأنها "جريمة القرن" على الرّغم من أنّ المرشّح الجمهوري تقدّم عليه بأكثر من سبعة ملايين صوت.

ولم يوضح "ترامب" الأسباب التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحافي، الذي كان يُفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاغو في ولاية فلوريدا.