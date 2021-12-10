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فيما تجاوزت حصيلة الوفيات في البلدين أكثر من 280 ألف حالة منذ بداية الجائحة

أكثر من 78 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا وإيطاليا خلال يوم واحد

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سجَّلت بريطانيا 58.194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10.719.165، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146.255.



فيما سجَّلت إيطاليا 20497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و118 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.18 مليون، فيما بلغ مجموع الوفيات 134669.