الرياض تسجّل 88 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي 54.223

60 حالة شفاء ترفع حصيلة عدد المتعافين إلى 48.812 شخصاً

سجلت مدينة الرياض، اليوم، 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54.223 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 289.947 حالة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 60 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48.812 حالة تعافٍ.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 860 حالة وفاة.