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"البرنامج" ساهم في زيادة فرص توظيف الخريجين بنسبة 100% في الشهر الأول

فلو للحلول الطبية تحتفي بخريجي الدفعة الثانية من برنامج "FLOW & GROW"

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احتفت شركة فلو للحلول الطبية "Medical Flow" بتخريج الدفعة الثانية من مستفيدي برنامج "FLOW & GROW"، بمسار الهندسة الطبية وإدارة التقنيات الحيوية "Medical Technology Management"، ومسار تميز الأداء في الرعاية الصحية لخريجي الهندسة الصناعية والنظم.



وثمن المهندس فراس الحميّد الرئيس التنفيذي لشركة "فلو ميديكل" جهود القائمين على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي؛ حيث ساهم في زيادة فرص توظيف خريجي البرنامج في سوق العمل بنسبة 100% في الشهر الأول من التخرج، الذي بدوره أدى إلى زيادة القبول على البرنامج في الدفعة الثانية بنسبة 40%.



وأكد الحميّد على التزام شركة "فلو ميديكل" بالاستمرار في تمكين الخريجين بتوفير برامج تدريبية لتطوير الكفاءات السعودية، تماشيًا مع أهداف ورؤية المملكة 2030، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما أعلن عن إضافة مسار جديد في تقييم وتخطيط وإدارة مشاريع التقنيات الحيوية "Medical Technology Assessment, Planning and Project management".



ولفت إلى أن المسار الجديد يستهدف خريجي الهندسة الطبية والهندسة المعمارية، وسيعمل البرنامج على تعزيز قدرات المتدربين وتمكينهم في هذا التخصص؛ إذ يعتبر من التخصصات الهامة والمطلوبة في دعم تحقيق أهداف برنامج التحول الصحي الذي تقوده وزارة الصحة.



واختتم الحميّد حديثه داعيًا الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج، ممن تنطبق عليهم الشروط من الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية والهندسة الصناعية والهندسة المعمارية من الكليات والجامعات المحلية والدولية؛ إلى التقدم عبر الرابط التالي: https://sa.linkedin.com/company/flowmedical.

