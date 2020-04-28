جدة.. "لجنة الكشف على العمالة" تفحص 75883 عاملاً

رصدت ملاحظات ونقلت 4500 عامل إلى مساكن ملائمة

أنهت اللجنة المشكَّلة للكشف على مساكن العمالة بجدة، التي تقودها المحافظة، فحص 75883 عاملاً بعد الوقوف على 297 مجمعًا سكنيًّا للعمالة الأجنبية.

وعلمت "سبق" أنه تم نقل أكثر من 4500 عامل إلى مباني المدارس الحكومية، فيما نقل عدد من الشركات عمالتها إلى مساكن جديدة، تتوافر بها الاشتراطات والضوابط التي وضعتها اللجنة، وطبَّقت معايير الاحترازات الوقائية بعد رصد ملاحظات عليها من قِبل اللجنة.

كما عالجت اللجنة بعض أوجه القصور في خدمات العمالة بمقار سكنهم، ووجدت تجاوبًا كبيرًا من أصحاب الأعمال.

وما زالت اللجنة تقوم بجولاتها الميدانية بعد مرور 30 يومًا على انطلاقها.

وكانت جدة قد سجلت اليوم 294 حالة إصابة بفيروس كورونا، بوصفها أعلى مدينة على خارطة مدن السعودية التي تحتوي على 27 محافظة.