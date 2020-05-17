1034 حالة مؤكدة بكورونا نصيب مكة ومحافظاتها من إصابات اليوم

تقدمت على مدن المملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجلت مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 1034 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 2736 حالة سجلتها المملكة اليوم؛ وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وسجلت العاصمة المقدسة 557 حالة جديدة، لتتقدم على مدن المملكة في تسجيل حالات كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وجدة بـ357، والطائف بـ81 حالة.

فيما سجل الهدا والقريع 9 حالات لكل منهما، والقنفذة بـ6 حالات، والقوز بـ5 حالات، والمظيلف بـ3 حالات، وثريبان ونمرة التابعين لمحافظة العرضيات سجلتا حالتين لكل منهما.

وفي الخرمة وأم الدوم ورابغ، سجلت حالة واحدة لكل منها.