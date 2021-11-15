"النمر" يحذّر من أكل الكبد نيئةً: تزيد احتمالية انتقال بعض الطفيليات

استشاري القلب: منها toxocariasis والالتهابات البكتيرية مثل EHEC

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ من أن أكل الكبد نيئةً أياً كان مصدرها يزيد احتمالية انتقال بعض الطفيليات للإنسان، مثل toxocariasis، وكذلك الالتهابات البكتيرية، مثل EHEC.

وأجاب الدكتور النمر، عن تساؤل أحد متابعيه على حسابه بتويتر، مفاده "هل أكل كبد الأرنب نيئة ضار؟".. مفيداً بأن تناول الكبد نيئة يعرّض الفرد لانتقال بعض الطفيليات، منها toxocariasis، وكذلك الالتهابات البكتيرية مثل EHEC.