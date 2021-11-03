الكويت تدعو رعاياها في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا

طالبتهم بالتواصل مع السفارة

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم "الأربعاء"، رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فورًا؛ نظرًا للأوضاع التي تشهدها أديس أبابا حالياً.

وطالبت الوزارة المواطنين الكويتيين بالتواصل مع سفارة دولة الكويت في أديس أبابا لتسجيل أسمائهم وبياناتهم.

وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر إلى إثيوبيا التريث وتأجيل سفرهم.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أمس حالة الطوارئ، بعد زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا.