اتحاد القدم يفتح باب التسجيل لدورات الرخصة التدريبية الآسيوية (A.B)

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي فتح باب التسجيل لدورات الرخصة التدريبية الآسيوية (A.B) التي ستقام في عام 2022.
وحددت اللجنة مواعيد إقامة دورات الرخص التدريبية الآسيوية (A-B) لسنة 2022؛ حيث أطلقت ثلاث دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (A)، وجاءت مواعيدها على الشكل التالي:
الفترة الأولى من 1 فبراير وحتى 10 فبراير 2022
الفترة الثانية من 2 أبريل وحتى 11 أبريل 2022،
الفترة الثالثة من 21 يونيو وحتى 30 يونيو 2022.
فيما أطلقت اللجنة دورتين للرخصة التدريبية الآسيوية (B) وحددت مواعيدها على النحو التالي:
الفترة الأولى من 1 مارس وحتى 12 مارس 2022.
الفترة الثانية من 1 يونيو وحتى 12 يونيو 2022.
وسيكون التسجيل في دورات الرخص التدريبية والتعليم المستمر متاحًا عبر الرابط التالي:
أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي فتح باب التسجيل لدورات الرخصة التدريبية الآسيوية (A.B) التي ستقام في عام 2022.
وحددت اللجنة مواعيد إقامة دورات الرخص التدريبية الآسيوية (A-B) لسنة 2022؛ حيث أطلقت ثلاث دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (A)، وجاءت مواعيدها على الشكل التالي:
الفترة الأولى من 1 فبراير وحتى 10 فبراير 2022
الفترة الثانية من 2 أبريل وحتى 11 أبريل 2022،
الفترة الثالثة من 21 يونيو وحتى 30 يونيو 2022.
فيما أطلقت اللجنة دورتين للرخصة التدريبية الآسيوية (B) وحددت مواعيدها على النحو التالي:
الفترة الأولى من 1 مارس وحتى 12 مارس 2022.
الفترة الثانية من 1 يونيو وحتى 12 يونيو 2022.
وسيكون التسجيل في دورات الرخص التدريبية والتعليم المستمر متاحًا عبر الرابط التالي: