"أريج معنفة تبوك".. أبلغت "مركز الحماية" لكنها لم تحضر

"سبق" تكشف الحقيقة من مدير فرع وزارة العمل في تبوك

كشفت "سبق" تفاصيل وسم أريج_معنفة_تبوك الذي وصل إلى الترند، حيث تبين أن الحالة تعتبر من الحالات ذات البلاغات المسجلة عن طريق نظام البلاغات 1919 إلا أنها لم تحضر لمركز الحماية، مما استدعى إغلاق البلاغ.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي لـ"سبق": تم التواصل معها عدة مرات ثم استجابت للاتصال، وتحدد على إثر ذلك موعد، ولكنها لم تحضر .

وأضاف: اتصلنا بها مرة أخرى وذكرت أنها ترغب بإغلاق البلاغ، وأن قضيتها في النيابة، وبناءً عليه تم إغلاق البلاغ.

وأردف: مركز الحماية لم يستشعر أن وضعها حرج أو أنها ترغب بتدخل عاجل، وتواصل الإدارة متابعة القضية لاتخاذ الإجراءات النظامية.