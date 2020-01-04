جازان .. المحطة الأولى لجولات "الكرنفال السعودي" من سبع مدن

أحد المشاريع الوطنية الداعمة لصناعة الترفيه في المملكة

انطلقت أولى جولات "الكرنفال السعودي"، الجولة الترفيهية الأكبر على مستوى المملكة بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان، ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ12 .

وبين المشرف العام لمشروع "الكرنفال السعودي" سيف بن سعدون السعدون، أن "الكرنفال السعودي" هو أحد المشاريع الوطنية الداعمة لصناعة الترفيه في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "جودة الحياة"، وهو أحد البرامج المحققة لأهداف الرؤية الطموحة 2030.

ويستهدف "الكرنفال السعودي" العائلات في سبع مدن متوسطة من مختلف مناطق المملكة، مقدمًا سلسلة من عروض السيرك العالمية، والألعاب والمنافسات الحماسية والممتعة المناسبة للجنسين من كافة الأعمار، بحيث يصنع لهم ذكريات لا تنسى.

وثمن "السعدون"، تعاون الهيئة العامة للترفيه لـ"الكرنفال السعودي"، وهو ما يدعم الجهود الوطنية لتعزيز صناعة الترفيه، مضيفًا: أن "الكرنفال يقدم جولة حول المملكة بمعايير عالمية تتناسب مع ثقافتنا المحلية، حيث يعيش خلالها الجمهور تجربة ترفيهية مختلفة متكاملة تجمع بين المتعة والحماس".

وأضاف: أن "الجولة الترفيهية تستمر في جازان ورابغ وينبع وتبوك وحفر الباطن وأبها والباحة"، مبينًا أن "الكرنفال السعودي" تعاقد مع شركة Kreaytion العالمية المتخصصة في تقديم عروض السيرك يقدمها فريق متميز من المحترفين الأجانب بعروض ولوحات فنية ذات أفكار متنوعة ومتجددة.

وتحتوي منطقة الألعاب على 28 لعبة متنوعة تخلق التنافس بين الزوار للفوز بجائزة التحدي، في أجواء كرنفالية مميزة تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الإلكترونية الافتراضية بتقنية الـ (VR)، تُبحر بالجمهور إلى عالم من الخيال.