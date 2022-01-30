"جوالة الكلية التقنية بالقنفذة" تُحقق المستوى الفضي على مستوى المملكة

حققت الكلية التقنية بالقنفذة، المستوى الفضي في تنفيذ المشروع الكشفي الوطني للاحتفال باليوم الوطني السعودي 91، بعد النتائج التي أعلنت عنها جمعية الكشافة العربية السعودية.

وتشارك الكلية التقنية في كل عام، في تنفيذ المشروع الكشفي الوطني، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس الكشافة والمجتمع.

وأطلقت الكلية عددًا من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني، شملت عروضًا كشفية مختلفة وتقديم دورات تدريبية مجانية للمتدربين وللمجتمع، ومسابقات ثقافية مختلفة، إضافة إلى زيارات لمركز التأهيل الشامل ومركز الكلى بالمحافظة، وزيارة لعدد من المتاحف التراثية. كما شاركت الكلية مع أبطال الصحة في تنظيم السير بمراكز اللقاحات بمحافظة القنفذة، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية، وإقامة برامج رياضية.