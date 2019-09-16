"رويترز": "أرامكو" تخطر عملاءً عدة باستئناف تحميل النفط

أكّدت أن عمليات تحميل السفن جارية وتسير بشكل طبيعي

نقلت وكالة رويترز، الإثنين، عن مصدرَيْن، أن شركة أرامكو أخطرت بعض العملاء، بأنه تمّ استئناف تحميل السفن بعدما تعطل من جرّاء هجمات السبت على المنشآت النفطية.

وأضاف المصدران، استناداً إلى إخطار، أن "الشركة قالت إن عمليات التحميل جارية".

وقالت ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية كبرى، بينها أحد المصدرَين اللذين اطلعا على إخطار التحميل، لـ "رويترز"، إن "تحميل ناقلاتهم النفطية يمضي بشكل طبيعي اعتباراً من اليوم الإثنين".