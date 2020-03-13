دعوة السعوديين بالنمسا وسلوفاكيا وسوليفينا للتنسيق مع "الخطوط"

سفارة المملكة في فيينا تطلب منهم التسجيل بموقع وزارة الخارجية "فنار"

دعت سفارة المملكة في النمسا المواطنين المتواجدين في جمهورية النمسا وجمهوريتي سلوفاكيا وسوليفينا سرعة التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية للعودة خلال فترة السماح.
وستغادر آخر رحلة مدينة فيينا يوم الأحد الموافق ١٥ مارس الجاري.
جاء ذلك حرصاً من السفارة على سلامة المواطنين وإلحاقاً لما نشر سابقاً بشأن اتباع الإرشادات الصادرة من الدول المضيفة، والإجراءات الوقائية المتبعة بشأن فيروس كورونا الجديد .

وأكدت السفارة على جميع المواطنين المتواجدين في تلك الجمهوريات بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية "فنار" mofa.gov.sa للتواصل معهم في الحالات الطارئة.

ودعت المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية :

- هاتف السفارة: 004313672531.

- شؤون السعوديين: 00436765029292 - 00436766686697.

سفارة المملكة في النمسا فيروس كورونا الجديد

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13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 04:23 PM

سفارة المملكة في فيينا تطلب منهم التسجيل بموقع وزارة الخارجية "فنار"

دعوة السعوديين بالنمسا وسلوفاكيا وسوليفينا للتنسيق مع "الخطوط"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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دعت سفارة المملكة في النمسا المواطنين المتواجدين في جمهورية النمسا وجمهوريتي سلوفاكيا وسوليفينا سرعة التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية للعودة خلال فترة السماح.
وستغادر آخر رحلة مدينة فيينا يوم الأحد الموافق ١٥ مارس الجاري.
جاء ذلك حرصاً من السفارة على سلامة المواطنين وإلحاقاً لما نشر سابقاً بشأن اتباع الإرشادات الصادرة من الدول المضيفة، والإجراءات الوقائية المتبعة بشأن فيروس كورونا الجديد .

وأكدت السفارة على جميع المواطنين المتواجدين في تلك الجمهوريات بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية "فنار" mofa.gov.sa للتواصل معهم في الحالات الطارئة.

ودعت المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية :

- هاتف السفارة: 004313672531.

- شؤون السعوديين: 00436765029292 - 00436766686697.

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