صعقة كهربائية تقتل طفلة في منتجع ببريدة

أصيبت بالإغماء قبل أن تفارق الحياة في المستشفى

‏أعلن مستشفى بريدة المركزي، وفاة طفلة في الخامسة من عمرها بسبب صعقة كهربائية، تعرضت له في "شاليه" مساء أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، محمد بن عبدالله الجعيثن، إن "فرقة إسعافية من هيئة الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عند الساعة 7:14 من مساء يوم السبت، الموافق 1441/2/13 يفيد بوجود حالة إغماء لطفلة في الخامسة من عمرها تقريباً، بسبب صعق كهربائي في أحد المنتجعات في مدينة بريدة".

وأضاف: "باشر الحالة فرقة إسعافية، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة، وجرى نقلها إلى مستشفى بريدة المركزي والذي أعلن وفاتها هناك".