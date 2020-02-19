"العدالة التصالحية" في ثلوثية لجنة الأفلاج الاجتماعية .. مقومات للاستقرار

وسط حضور كبير للأهالي وبيّنت أهمية التحلي بها في أوساط المجتمع

تصوير: أنس عيسى

خصصت لجنة تنمية الأفلاج الاجتماعية في ثلوثياتها الخامسة التي أُقيمت مساء أمس، التحدث عن "العدالة التصالحية"، وأهمية التحلي بها في أوساط المجتمع.

وشهد اللقاء، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، في مجلس آل حبشان، حضور عددٍ كبيرٍ من الأهالي؛ تحدث خلاله الدكتور صالح الدبل؛ عن "العدالة التصالحية" وأهمية الصلح في المجتمع ومعالجة الخلافات في بداياتها وقبل تطورها، كما طرح عدداً من أنواع الخلافات الأسرية وطرق علاجها، وتحدث الدبل؛ في اللقاء عن مقومات الاستقرار الاجتماعي وتفاصيل جوانبه السبعة، كذلك تطرق إلى التحدث عن عدد من الخلافات والقضايا وأنواعها.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج قد أطلقت قبل أشهر برنامج "ثلوثيات الأفلاج"، يتم خلاله استضافة شخصية اجتماعية كل شهر في منزل أحد أهالي المحافظة بهدف زيادة التواصل بين أهالي المحافظة، والاستفادة من خبرات الضيف وتجاربه الحياتية والعملية.