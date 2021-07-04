63 ألف جولة رقابية تغلق 616 منشأة في العاصمة

نفّذت أمانة منطقة الرياض 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال 14 يومًا.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لنحسن من مستوى الامتثال للضوابط البلدية والاشتراطات الصحية؛ 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية نفذناها خلال 14 يومًا من 18 يونيو وحتى 1 يوليو.
وتابعت: بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 616 منشأة، وكمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا؛ مؤكدة الاستمرار في أعمال الرقابة.
أمانة الرياض: كمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا
نفّذت أمانة منطقة الرياض 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال 14 يومًا.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لنحسن من مستوى الامتثال للضوابط البلدية والاشتراطات الصحية؛ 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية نفذناها خلال 14 يومًا من 18 يونيو وحتى 1 يوليو.
وتابعت: بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 616 منشأة، وكمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا؛ مؤكدة الاستمرار في أعمال الرقابة.