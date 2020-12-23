كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1.725 وفاة بالولايات المتحدة و968 بالبرازيل و897 بالمكسيك

الإصابات الجديدة.. تونس تسجل 1605 إصابات و1092 بكوريا الجنوبية و15 بالصين

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 183.927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.725 حالة وفاة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 17.974.303 إصابات حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 318.569 حالة وفاة.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 900 وفاة.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 55202 إصابة جديدة بفيروس كورونا و968 وفاة؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و318 ألفًا و821 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 188 ألفًا.

تونس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و38 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 123323 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4237 حالة وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن 14 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وأن حالة واحدة كانت في إقليم لياونينغ؛ مبينة أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 86882؛ بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إنها سجلت 12511 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و897 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و338426 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 119495.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية، أن إجمالي عدد المصابين في البلاد، ارتفع إلى 52 ألفًا و550، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 739 حالة.